Büyükçekmece'de eski belediye binası Halk akademisi oldu

Hasan Akgün'ün talimatıyla Mimarsinan Halk Akademisi Sanat Eğitim ve Etüd Merkezi oldu. Bina düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Eğitim, kültür ve sanat alanında bir çok projeye imza atan Büyükçekmece Belediyesi, Mimarsinan Halk Akademisi Sanat Eğitim ve Etüd Merkezi'nin düzenlenen tören ile açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükçekmece Belediyesinin kurduğu bando takımının gösterisi ile başlayan programda Başkan Akgün minikler ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Başkan Akgün ve davetliler halk akademisini gezdi. Merkezde yetişkinler için takı tasarım, giyim, iğne oyası, örgü, tel kırma, ahşap boyama, ev tekstili, ahşap rölyef dersleri verilirken, okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar için de çeşitli branşlarda eğitimler verilecek. Okul öncesi eğitiminin yanında, okula destek ve sınavlara hazırlık kursları kapsamında 4. 5, 6 ve 7. sınıfa giden öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ve İnkılap dersleri alanında uzman eğitim kadrosu tarafından verilecek. Ayrıca merkez bünyesinde Büyükçekmece'de faal olarak hizmet veren 8 sivil toplum kuruluşuna da yer tahsisi yapıldı.

“Kadınlarımıza ve çocuklarımıza tahsis ettik”

Büyükçekmece Belediyesi'nin ilçenin bir çok farklı bölgesinde faaliyet gösteren eğitim merkezleri bulunduğuna dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çocuklarımıza okuldan sonra daha iyi imkanlar sunarak derslerini pekiştirmelerini, eğitime katkı anlamında onlara imkan hazırlıyoruz. Uzman eğitmenlerimizi onların başına alıyoruz ki devletimizin okulunda okuyanlar da imkanlardan yararlansın. Çocuklarımızın gelişmesini sağlıyoruz ve onlara destek oluyoruz. Bu binada daha önce belediye başkanı arkadaşlarımız belde belediye başkanlık görevlerini yaptılar. Şimdi kadınlarımıza ve çocuklarımıza tahsis ettik. Çok güzel bir eğitim kurumu oldu” dedi