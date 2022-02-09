Büyükçekmece'de esrarengiz kazıda cesedine ulaşılan Murat Kartal son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece'de günler süren kazıların ardından elleri kelepçeli halde cesedine ulaşılan ve iki polis memurunun karakola götürme bahanesi ile araca bindirip para karşılığında hasımlarına teslim ettikten sonra öldüğü ortaya çıkan Murat Kartal, Maltepe'deki Gülsuyu Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gülsuyu mezarlığına defnedildi. Cenazeye Kartal'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Cenazeye katılan Murat Kartal'ın annesi ayakta durmakta zorlandı.

Maltepe'de yaşayan Murat Kartal, 20 Ocak tarihinde, 2 polis memuru tarafından hakkında gözaltı kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Kartal'dan haber alamayan ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldıktan sonra Kartal'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut 20 Ocak 2021 tarihinde Murat Kartal'ı Maltepe'de kelepçe takarak bir otomobile bindirerek götürdükleri ve Şişli'de 2015 yılında öldürülen Ömer Edip F.'nin amcası Yavuz Y. ile yanındaki kişilere teslim ettiklerini itiraf etti.

İtirafın ardından Büyükçekmece'de söz konusu arazide polis ekipleri tarafından helikopter destekli arama çalışmaları başlatıldı. İş makineleriyle arazinin farklı noktalarında arama yapan ekipler, 4 günün sonunda 4 Şubat'ta bir cansız bedene ulaştı. Ceset kimlik tespiti için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yüzü tanınmaz halde olduğu için teşhis edilemeyen ceset için Kartal ailesi DNA örneği verdi. Yapılan incelemede cesedin Murat Kartal'a ait olduğu kesinleşti.

İşlemlerinin ardından Kartal'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Murat Kartal, Maltepe Gülsuyu Cemevinde ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Kartal'ın cenazesi kılınan namazın ardından Gülsuyu mezarlığına defnedildi. Cenazede ayakta durmakta zorlanan anne Döndü Kartal, oğlunun tabutunun arkasından koşarak gözyaşı döktü.