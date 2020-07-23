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Büyükçekmece'de faciadan son anda dönüldü

Büyükçekmece’de seyir halinde olan 19 yaşındaki sürücü, yolcu otobüsünün sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, benzin istasyonuna çarptı.

Büyükçekmece'de seyir halinde olan 19 yaşındaki sürücü, yolcu otobüsünün sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, benzin istasyonuna çarptı. Sürücü araç içinde sıkışırken, büyük panik yaşayan vatandaşlar otomobil içine yangın tüpü sıktı. Faciadan dönülen o kaza anı kameraya yansıdı.


Kaza, Büyükçekmece-Silivri istikameti E-5 yan yol da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fıat hafif ticari 23 BY 748 plakalı araç sürücüsü Yusuf Y. (19) seyir halindeyken, yolcu otobüsünün sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın kontrolünü kaybeden 19 yaşındaki Yusuf Y. benzin istasyonu dalarak tanıtım panolarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkışırken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın tüpleriyle aracın yanına gelen vatandaşlar, tedbir amaçlı köpük sıktılar. Aracın benzin pompalarına gelmemesi büyük bir faciayı önledi. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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