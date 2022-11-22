Büyükçekmece'de feci kaza

Büyükçekmece'de işten eve dönen kadına yaya geçidinde otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadına çarpıp kaçan otomobil sürücüsü İlker Çınar'ın CHP Büyükçekmece Meclis Üyesi Fatih Çınar'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar gece saatlerinde Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehtap Türkyılmaz(40) servis aracından inerek cadde üzerinde yürümeye başladı. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Türkyılmaz'a, sürücü İlker Çınar'ın(20) kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savrulan Türkyılmaz, ağır yaralanırken çarpan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Sürücünün aracı bir sitenin otoparkına bıraktığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Türkyılmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası beyin kanaması geçiren Türkyılmaz'ın vücudunun birçok yerinde ise kırık tespit edildi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesinde yoğun bakımda olan iki çocuk annesi Mehtap Türkyılmaz yaşam mücadelesi verirken, otomobil sürücüsü İlker Çınar'ın CHP Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi Fatih Çınar'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis İlker Çınar'ı gözaltına aldı.

Mehtap Türkyılmaz'ın kardeşi Deniz Türkyılmaz olayı anlatarak, ”20 Kasım gecesi ablam Mehtap Türkyılmaz, işyerinin servis aracından indikten sonra caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir araç çok hızlı bir şekilde geliyormuş. Söylenene göre hızı neredeyse 130 kilometreymiş. Araç kırmızıda geçtikten sonra yaya geçidinde olan ablama vurmuş ve durmadan olay yerinden kaçmış. Durumunu merak etmemiş hatta arkasına bile bakmamış. Onu resmen ölüme terk etmiş. Şahsın ailesinden bize kimse ulaşmadı. Sanıyorum araç, babasının üstüne kayıtlıymış. Duyduğumuza göre babası da CHP'den meclis üyesiymiş” dedi.

“Bizim canımız yandı. En azından onlar da cezalarını çeksin”

Vuran kişinin yakalanıp ceza almasını istediğini söyleyen Türkyılmaz, “Ablam, 40 yaşında ve iki çocuk sahibi. Kendisi havaalanında özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Vardiyadan gelirken servisten iniyor ve karşıya geçmeden önce yeşil ışıkta geçiyor ama hızla gelen araç kırmızı geçerek vuruyor ve kaçıp gidiyor. Bizim tek istediğimiz şey, bunu yapan şahsın cezasını çekmesidir. Kimsenin yanına kalmasın. Bizim canımız yandı. En azından onlar da cezalarını çeksin” diye konuştu.