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Büyükçekmece'de gaziler unutulmadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Büyükçekmeceli gazilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.


Büyükçekmece Subay Orduevi'nde gerçekleşen yemeğe Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol ile birlikte katılan Başkan Akgün, ilçede yaşayan gazilerin gününü kutladı. Başkan Akgün konuşmasında, “Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 günü TBMM tarafından mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verildi. Bu nedenle 19 Eylül tarihi Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk ordusunun neferleri olan gazilerimizi saygı ve minnetle selamlıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimize de yüce Allah'tan rahmet diliyorum” ifadesini kullandı.

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