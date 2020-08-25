Büyükçekmece'de Halk Akademisi Kursları başlıyor

Halk Akademisi'nde faaliyet gösteren El Sanatları, Sahne Sanatları ve Meslek Kursları eğitimleri başlıyor. Ahşap boyamadan ebru sanatına çok sayıda branşta eğitim almak isteyen veya Covid - 19 nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan tüm vatandaşlar kurslara yeniden kayıt oluyor.

“Covid - 19 tedbirleri kapsamında verilecek”

Yeni eğitim dönemindeki derslerin Korona virüs tedbirlerini kapsamında verileceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Salgın nedeniyle tüm kurslarımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Binlerce vatandaşımıza ücretsiz eğitim veren Halk Akademisi kurslarımız tekrar açılıyor. Derslerimiz Covid - 19 tedbirleri kapsamında verilecek. Yeni eğitim döneminde kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Evden Yeniden Okula Projesi de başlıyor

Mesleksiz ve geleceksiz kalmamak için Meslek Kurslarına başlamak isteyen vatandaşlar ise web sitesinden online başvuruda bulunabiliyor. Okulu yarım kalan vatandaşları da unutmayan Büyükçekmece Belediyesi binlerce okuma imkanı sağlayarak binlerce vatandaşı iş sahibi yapan “Evden Yeniden Okula Projesi”ne de tekrar başladı.