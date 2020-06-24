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Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar havada görüntülendi

Büyükçekmece’de dün görülen hortumun binalara verdiği hasar drone ile havadan görüntülendi.

Büyükçekmece'de dün görülen hortumun binalara verdiği hasar drone ile havadan görüntülendi.


Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarıların ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte oluşan hortum Büyükçekmece'de bazı binalara zarar verdi. Ahmediye Mahallesinde bulunan binalar ve fabrikaları çatısında hortum nedeniyle hasar oluştu. Çatısının bir kısmının zarar gördüğü fabrikanın bahçesinde bulunan malzemeler ise etrafa saçıldı. Kısa süreli etkili olan hortumun ev ve iş yerlerine verdiği zarar ise havadan görüntülendi.

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