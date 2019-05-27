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Büyükçekmece'de ibadethanelerin tüm eksiklikleri gideriliyor

Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerin bakım onarım ve temizlik işlerini sürdürüyor.

İbadethanelerin de her türlü ihtiyacını gideriliyor.



Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan yeni ibadethaneler ve taziye evleri inşa ederken, diğer yandan ilçede bulunan tüm ibadethanelerin eksiklerini gideriyor.


Yenileme ve yapım çalışmaları devam ediyor


Büyükçekmece Belediyesi son olarak, Pınartepe Mahallesi'nde bulunan Mustafa Yavaş Yeni Camii çevresinde yenileme ve yapım çalışmalarını başlattı. Caminin ve taziye evinin çevresinde devam eden çalışmalar arasında bina bahçesinin betonlanması, düzenlenmesi, cami çevresinde kaldırım yapım çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri gibi çeşitli çalışmalar yer alıyor. Bugüne kadar Büyükçekmece'ye onlarca yeni ibadethane kazandıran Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçede bulunan tüm ibadethanelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.


Pınartepe Mahallesi'nde bulunan Mustafa Yavaş Yeni Camii, konumu sayesinde çok sayıda insanın ibadet için ziyaret ettiği camilerden biri. Mahallede ikamet eden vatandaşlar, Başkan Akgün'ün denetimleri sırasında Akgün'den, cami ve yeni taziye evi çevresi için isteklerde bulunmuştu. Vatandaşların istekleri doğrultusunda harekete geçen Akgün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek çalışmaların başlatılmasını sağladı.

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