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Büyükçekmece'de içindeki 3 kişiyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Büyükçekmece koyu açıklarında içindeki 3 kişiyle birlikte sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.


Büyükçekmece koyu açıklarında sürüklenmeye başlayan ve içinde 3 kişi olan 7 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükçekmece koyu açıklarında sürüklenmeye başlayan ve içinde 3 kişi olan 7 metrelik tekne, acil yardım talebine istinaden 6 botumuz tarafından yedeklenerek West Marina'ya çekilmiştir" denildi.

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