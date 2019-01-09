Büyükçekmece'de ikamet eden yabancı uyruklular Türk mutfağını öğreniyor

Büyükçekmece Belediyesi, 'Göçmen Uyum Projesi' kapsamında ilçede ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlara Türk mutfağı dersleri veriyor.

Türk mutfağını ve lezzetlerini öğrenmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar için Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi'nde düzenlenen mutfak derslerine ilgi yoğun oldu. Büyükçekmece Belediyesi Mutfak Akademisi eğitmenlerince verilen ilk derste Ezo Gelin Çorbası yapımını öğrenen yabancı uyruklular, Türk mutfağına hayran kaldıklarını söyleyerek projeyi gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti.

Büyükçekmece'de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların ilçeye adaptasyonları ve insan ilişkilerini güçlendirme konusunda da çalışmalar yapan Başkan Akgün, "İlçemizde çok sayıda yabancı uyruklu vatandaşımız ikamet etmektedir. Hepsi Büyükçekmece'de yaşadığı için mutlu ve huzurlu olduklarını söylüyor. Yabancı uyruklu vatandaşlarımızın ötekileştirilmemeleri ve topluma uyum sağlayabilmeleri için çeşitli projeler üretiyoruz. Din, dil, ırk gözetmeksizin tüm vatandaşlarla uyum içerisinde yaşamalıyız. Türk yemeklerini seven ve öğrenmek isteyen tüm yabancı vatandaşlarımızı Büyükçekmece Belediyesine davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Göçmen Uyum Projesi'ne katılmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar 444 0 340 numaralı telefonu arayarak Kültür İşleri Müdürlüğünden detaylı bilgi alabilir.