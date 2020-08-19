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Büyükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Büyükçekmece’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Büyükçekmece'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Olay, saat 21.30 sıralarında Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi Ülker Sokak'ta yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada 1 kişi öldü biri kadın 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken olay yeri inceleme ekipleri yerlerde bulunan boş kovanlar ve kesici aletler üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

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