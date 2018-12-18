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Büyükçekmece'de imar barışını suistimal eden yapılar yıkıldı

Büyükçekmece’de imar affını suistimal ettiği bildirilen, tarım ve hazine arazilerine inşa edilen kaçak yapıların yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Büyükçekmece'de imar affını suistimal ettiği bildirilen, tarım ve hazine arazilerine inşa edilen kaçak yapıların yıkım işlemi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Büyükçekmece ilçesi Eskice köyünde belirlenen 18 kaçak yapı yıkıldı.


Büyükçekmece ilçesi Eskice köyünde imarsız ev ve konteyner olduğu ihbarını alan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, önceden adresleri belirledi. Olası gerginliklere karşılık polis ve zabıta ekipleri de hazır bulundu. İmar affını suistimal eden 18 yapı tek tek yıkıldı. Ekipler konteynerleri vinç yardımı ile kaldırıp güvenli bir yere taşıdı. Dozerler ise kaçak olarak yapılan prefabrik evleri birer birer yıktı.


Evleri yıkılan bazı vatandaşlar belediye ekiplerine tepki gösterdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatlarıyla gerçekleşen yıkımların devam edeceği bildirildi.

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