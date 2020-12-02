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Büyükçekmece'de inşaattan düşen işçi vinç ile çıkarıldı

Büyükçekmece’de bir binanın inşaatı sırasında 5 metre yükseklikten düşen 2 işçiden birisi düştüğü yerden vinç ile çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Büyükçekmece'de bir binanın inşaatı sırasında 5 metre yükseklikten düşen 2 işçiden birisi düştüğü yerden vinç ile çıkarılarak hastaneye sevk edildi.


Olay, Çakmaklı Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bir binanın inşaatı sırasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 2 işçi binada çalıştığı sırada kaymaları sonucu 5 metre yükseklikten zemine düştü. Düşen işçilerin ilk yardımına çevredeki diğer işçiler yetişti. Olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. Ayağı kırılan işçilerden birisi vinç ile düştüğü yerde çıkarılarak ambulansa konuldu.


Hastaneye götürülen işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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