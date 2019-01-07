Büyükçekmece'de ışıksız tabela kalmayacak

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında önemli kararlara imza atıldı.

Büyükçekmece Belediyesi, düşme tehlikesi bulunan tabelalardan vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve şehir estetiğine katkıda bulunmak için ışıklı tabela fiyatlarını 70 TL'den 35 TL'ye düşürerek Türkiye'de bir ilke imza attı.

İşletme sahiplerinin iş yeri tabelaları için Büyükçekmece Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü'nden onay almaları gerektiğini belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “İş yeri sahiplerini ve vatandaşları tabelaya özendirmek için belediye meclisimizle güzel bir karar aldık. Büyükçekmece'deki tüm tabelalar belirli bir standartta ve ışıklı olacak. Işıklı tabela fiyatları artık 35 TL. Binaların dışında yer alan tabela ve soğutma sistemleri insan sağlığı açısından tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız binalarda ve iş yerlerinde bulunan tabela ve klimaların altından yürüyerek geçiyor. Bu nedenle klima ve soğutma sistemlerini de kaldırıyoruz. İş yeri sahibi olan tüm vatandaşlarımız Etüt ve Proje Müdürlüğü'nden onay almak zorunda. Şehir estetiğine büyük katkı sağlayacak bu kararımız Büyükçekmece'ye hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Karaağaç'a Yaşlı Bakım Merkezi yapılıyor

Büyükçekmece Belediyesi'nin 2019 yılında hayata geçireceği projeler arasında yer alan “Yaşlı Bakım Merkezi” de Ocak ayı meclis toplantısı gündeminde yer aldı.

Karaağaç Mahallesi'ne yapılacak olan Yaşlı Bakım Merkezi çalışmalarının başladığını belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı bakım merkezinde konuk edeceğiz. İlçemizde ikamet eden yaşlılarımızın hepsi başımızın tacıdır. Tüm bakım ve ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu yıl yapımı tamamlanacak Yaşlı Bakım Merkezi'nde tüm yaşlılarımıza hizmet edeceğiz” dedi.

2019 yılı Denetim Komisyonu üyeleri seçildi

Büyükçekmece Belediyesi 2019 yılı gelir gider ve hesap işlemlerini denetlemek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Ahmet Şahin ve Dilek Tekin, Ak Parti Meclis Üyesi Mustafa Uçar meclis üyeleri tarafından “Denetim Komisyonu”na seçildi.

Büyükçekmece Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının ikinci oturumu 10 Ocak Perşembe günü saat 11.00'da yeni belediye hizmet binasında gerçekleştirilecek.