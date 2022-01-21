Büyükçekmece'de istinat duvarı çöktü

Büyükçekmece'de yağmur ve karın etkisiyle bir inşaat alanının istinat duvarı çöktü. Çökmeden dolayı, sokaktaki yolun bir kısmı hafriyat alanına kaydı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur ve kar yağışının etkisiyle, sokak üzerinde bulunan inşaat alanının istinat duvarı çöktü. Çökmeden dolayı sokaktaki yolun bir kısmı hafriyat alanına doğru kayarken, aydınlatma direği ve çöp konteynırları da zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ve belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı alanın etrafını emniyet şeridi ve barikatlarla kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay sırasında sokakta herhangi bir kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti.

“Yol kenarında araç olmaması faciayı önledi”

Mahalle sakini Önder Emiroğlu, “Yağmurdan ve kardan dolayı yolun kenarındaki bütün alan aşağı kaydı. Can kaybı yaşanmadı. Sadece mal kaybı yaşandı. Normalde yol kenarında bir sürü araç oluyordu. O araçların burada olmaması büyük şans. Yoksa 3-4 tane araç hafriyat alanına kayardı. Allah korudu buradakileri” dedi.