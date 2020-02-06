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Büyükçekmece'de kamyonet minibüse çarptı: 2 yaralı

Büyükçekmece’de bir kamyonetin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de bir kamyonetin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 22.30 sıralarında Çatalca Yolu Caddesi Büyükçekmece İstikameti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EP 7356 plakalı kamyonet, sokağa girmek için yavaşlayan Serkan Y. idaresindeki 34 BP 5252 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirmesiyle, Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyonetin içinde sıkışan bir kişi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde müdahale edilen 1'i ağır 2 yaralı çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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