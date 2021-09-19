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Büyükçekmece'de kan donduran olay

Büyükçekmece’de meyve toplamak için TEM Otoyolu’nun kenarındaki araziye giden aile, elleri ve kolları bağlanmış bir ceset buldu.

Büyükçekmece'de meyve toplamak için TEM Otoyolu'nun kenarındaki araziye giden aile, elleri ve kolları bağlanmış bir ceset buldu.


Olay, dün saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve toplamak için araziye gelen bir aile, ağacın altında elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Şoke olan aile hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Cesedi bulan aile de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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