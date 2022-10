Büyükçekmece'de katılımcı bütçe çalıştayı STK'lar ile devam etti

Büyükçekmece Belediyesi'nin 2023 Yılı Katılımcı Bütçe Çalıştayı ilçede aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın katılımıyla gerçekleşen çalıştaya katılan STK temsilcileri, 2023 yatırımlarına yönelik öneri ve görüşlerini aktardı. Büyükçekmece Belediyesi'nin “Gelecek, Sizinle Gelecek” sloganıyla geçtiğimiz yıl kasım ayında hayata geçirdiği “2050 Büyükçekmece Vizyonu Çalıştayı”, toplumun her kesiminin öneri ve taleplerinin ışığında devam ediyor. Toplantıda tek tek söz alan katılımcılar, 2023 yılında Büyükçekmece'de hayata geçirilmesini istedikleri projeleri ve bölgelerinde tespit ettikleri sorunları dile getirdiler.

Başkan Akgün, 2023 yılında hayata geçirilecek projelerin her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumun her kesiminden katılımcılarla birlikte planlandığını, bu anlamda da toplumun her kesiminin görüş ve önerilerini çok değerli bulduklarını kaydetti. Kentleşme, Çevre Bilimi, Yerel Yönetimler ve Mahalli İdareler konusunda uzman Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Mahmut Güler, Büyükçekmece Belediyesi'nin katılımcı demokrasinin en güzel örneklerinden birini sergilediğini, bu uygulamanın Türkiye'de örnek olması gerektiğini ifade etti.