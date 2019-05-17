Büyükçekmece'de kedi ve köpeklere özel park

Hasan Akgün'den dikkat çeken bir çalışma daha geldi. Büyük Atatürk Parkı içerisinde Can Dostlar Parkı yapıldı.

Büyükçekmece'de hayata geçirdiği projelerle tüm canlıları kucaklayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, hayvanlar için de özel ve kullanışlı projeler hayata geçiriyor. Daha önce de sokak kedilerinin iklim şartlarından korunabilmesi ve yeterli beslenebilmesi için kedi evleri yaptıran, kuşlar için özel kuş evleri yaptıran Başkan Akgün, bu sefer köpek ve kedi sahiplerini düşünerek Büyük Atatürk Parkı içerisinde Can Dostlar Parkı projesini hayata geçirdi.

Büyükçekmecelilerin hayvan dostlarıyla keyifle zaman geçirebilecekleri bir park

Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin özel parklarından biri olarak Büyük Atatürk Parkı'na inşa edilen Can Dostlar Parkı, kedi ve köpek sahibi Büyükçekmecelilerin, hayvan dostlarıyla keyifle zaman geçirebilecekleri düşünülerek hayata geçirilen bir proje olmasıyla ön plana çıkıyor. Sosyal belediyecilik anlayışını ilçesinde uygulayan ve Büyükçekmece'yi önemli bir konuma getirme noktasında çalışmalar gerçekleştiren Akgün, ilçede yaşayan tüm canlıları kucaklamaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Can Dostlar Parkı, Büyükçekmece'yi yansıtan çalışmalardan biri olarak ön plana çıkıyor.