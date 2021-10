Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm devam ediyor

Büyükçekmece'de depreme hazırlık kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm projesi hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda riskli durumdaki 3 blok halinde toplamda 24 daire, Büyükçekmece Belediye başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla yıkıldı.

Beklenen İstanbul depremi öncesinde Büyükçekmece'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Fatih Mahallesinde yapılan çalışmalar sonucunda 3 bloktan oluşan 24 daire yıkıldı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Dr. Hasan Akgün; İstanbul'da ki Deprem gerçeğini bilerek Büyükçekmece'de ki kentsel dönüşüme hız verdik, kış mevsimi gelmeden hızlı bir şekilde tehlike arz eden yapıları yıkıp yerine yenilerini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Kentsel dönüşümün Büyükçekmece'de hızla ilerlediğini kaydeden Başkan Akgün, “ Şu ana kadar yaklaşık 28 bin konut yenilendi. Büyükçekmece merkezinde 3 bin - 3bin 500 konut daha yenilendiği zaman depremde vatandaşlarımızın burnu kanamayacaktır. En büyük sorunumuz Kumburgaz sahilleri. Kumburgaz sahilinde henüz planlar bitmediği için ve İstanbul Büyükşehir Meclisinde beklemekte olduğu için tek endişemiz burasıdır. Mimar Sinan Mahallesi ve Silivri açıklarında meydana gelecek bir deprem bizi çok ürkütüyor. Endişemiz odur ki Kumburgaz sahillerinde yıllar önce yapılan ruhsatsız yüksek katlı blokların tamamı çökecek ve çok sayıda vatandaşlarımızı maalesef kaybedeceğiz, en büyük endişemiz budur. Bu endişelerin ortadan kalkması için oradaki kentsel dönüşümün hızlandırılması gerekiyor. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Meclisinde bekleyen imar planlarının çıkmasına bağlı. Büyükşehir Belediyesini bu anlamda daha hızlı hareket etmesini ve buradaki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için ellerini taşın altına koymasına davet ediyorum. İstanbul'da en büyük gerçek deprem gerçeğidir. İstanbul'un depreme hazırlanması ülke için çok büyük önem arz etmektedir. İstanbul yıkılırsa her taraf yıkılır. Herkes İstanbul depremi ile ilgili elinden geleni yapmalıdır. Tüm yetkililer, İstanbul depremi ile yatıp İstanbul depremi ile kalkmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılan Hülya Sönmez, “Evimiz kentsel dönüşüme girdi, Eski evlere göre biraz küçük olur ama yapacak bir şey yok en azından can güvenliğimiz güvende olacak. Annem oturuyordu, ben tedirgin oluyordum her an bir şey olacak diye. Çünkü 40 yıllık evler bunlar. Daha da hızlanması lazım” diye konuştu.