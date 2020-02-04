Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalar havadan görüntülendi

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen dairelerin yıkımına başlandı. Yıkılan 29 daire 3 dükkan toplamda 4 bina havadan görüntülendi.

Büyükçekmece Belediyesi, Elazığ depremi sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Fatih Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir sitede bulunan deprem riski nedeniyle boşaltılan 29 daire, 3 dükkan toplamda 4 bina yıkıldı. Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yıkımı havadan görüntülendi.

"150 yıldan beri kırılmamış büyük bir enerji birikimi var”

Yıkımı başlanan sitenin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Burada görmüş olduğunuz bina yerinde kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılmakta olan bir binadır. Sadece bu binada 32 daire var. 1999 depreminde ben yine belediye başkanıydım. Ondan önceki ve sonraki depremlerin tamamını yaşamış kişiyim. Tüm depremlerde ekibimle beraber görev aldım. En son Türkiye Belediyeler Birliği başkanımız ve bütün yönetimi ile beraber Elazığ bölgesini etkileyen depremi gezdik. Deprem günümüzün bir gerçeğidir. Deprem İstanbul'da iki noktada kesin olacak. Birincisi Silivri burnunda güney doğu yönünde Yalova'ya doğru olan fay hattı üzerinde olacak. Orada bin 100 metrelik bir çukur var. İkincisi de Küçükçekmece önlerindeki 950 metre derinliğinde çukur üzerindeki faylar 150 yıldan beri kırılmamış büyük bir enerji birikimi var” dedi.

“Bir sonraki hedefimiz deniz kumu ile yapılan bloklar”

Bugüne kadar 20 bin konut yenilendiğini belirten Akgün, “1999 depreminden hemen sonra kentsel dönüşüm kanunu çıkmadan önce biz Büyükçekmece'de kentsel dönüşüme başladık. Bugüne kadar 20 bin konutumuzu yenileyerek olası depremde vatandaşımızı canını malını kurtardık. Önümüzdeki günlerde ilçe merkezinde az bir miktar kaldı. 8-10 site kaldı. Bizde ruhsatsız ve iskansız bina yoktur. Bu binaların tamamı iskanlı ve ruhsatlıdır. Bundan sonraki hedefimiz Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkıma hazır yerleri yıkmaktır. Ama esas hedefimiz Kumburgaz Sahili diye bildiğiniz Kamiloba, Celaliye dediğiniz o 3 yerleşim yerinin sahil kesiminde bulunan ve özellikle 40-50 sene önce yapılmış deniz kumu ile yapılan bloklarla sıkıntımız var” diye konuştu.

“İstanbul'u depreme hazırlamak zorundayız”

İstanbul'un depreme hazır olması için topyekün mücadele vurgusu yapan Akgün, “İlçelerin depreme hazır olması İstanbul'u kurtarmaz. Topyekun İstanbul'da seferberliğin ilan edilmesi yerinde kentsel yenilemeyi yaparak aynı zamanda trafik ve otopark sorununu çözmek bütünüyle İstanbul'un geleceğini hazırlamak kentsel dönüşümden geçiyor. Biz belediyeler olarak Ankara'nın gücünü yanımızda görmek istiyoruz. Hep birlikte omuz omuza İstanbul'u depreme hazırlamak zorundayız” şeklinde konuştu.