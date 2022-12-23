Büyükçekmece'de kentsel dönüşümü yapılan 32 yıllık binanın taşıyıcı kolonlarından deniz kabukları çıktı

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkımı yapılan binanın kolonunda elle parçalanabilen betonun içerisinde deniz kabukları görüldü.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 3 bloktan oluşan 21 konutlu sitede yıkım işlemi gerçekleştirildi. Yıkımı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'de yerinde takip etti. 32 yıllık binanın taşıyıcı kolonlarında çıkan beton parçası görenleri hayrete düşürdü. Normalinden çok daha düşük kalitede olan betonun içerisinde deniz kabukları bulunurken elle ise kolay bir şekilde parçalandığı görüldü. Büyükçekmece Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam edeceği de öğrenildi.

“Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Birkaç gün önce gece saat 04.00 sıralarında depremle uyandık. Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. 1999 depremini yaşadıktan sonra bütün bilim insanları, İstanbul'u büyük bir depremin sarsacağını ve büyük zayiatların olacağını söylüyor. Dolayısıyla planlarımızı projelerimizi, 2000 yılından itibaren yeniden düzenledik. Bugüne kadar depremde yıkılabilecek 40 binden fazla konutumuzu yeniledik. Bugün de 3 bloktan oluşan 21 konutu yıkıyoruz ve 21 aileyi de kurtarıyoruz. 2023 yılının sonuna kadar Büyükçekmece'de depreme karşı tehlike arz eden binaların %85'inin ortadan kaldırıldığını göreceksiniz. 2024 sonuna kadar ise hedefimiz tamamen yok edilmesi ve şehrin yenilenmesidir” dedi.

“Kumburgaz'da, depremde çok sayıda mal ve can kaybı olacağını biliyorum”

Kumburgaz'daki imar planları ile ilgili konuşan Başkan Hasan Akgün, “Kumburgaz sahillerinde imar planlarımızın Büyükşehir Meclisi tarafından henüz çıkartılmamış olması ise belimizi bükmektedir. Orada olacak depremde çok sayıda mal ve can kaybı olacağını biliyorum. Büyükşehir Belediye Meclisi artık bu görevi yapmayacağını bize bir bakıma ima etmiştir. Artık 2024 seçimlerinden sonra bakacağız” şeklinde konuştu.

“Yıktığımız binaların tamamı deniz kabukluydu”

Binanın taşıyıcı kolonlarının kalitesizliğini göstermek için betonları eline alarak kıran Başkan Akgün, “ Yıktığımız binaların tamamı bu şekilde. Zaten çimentolarında da deniz kabukları gözüküyor” diye konuştu.