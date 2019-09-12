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Büyükçekmece'de Kerbela şehitleri anıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kerbela Olayı’nın 1380’inci yıl dönümünde Büyükçekmece Cemevi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek matem lokmasını paylaştı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kerbela Olayı'nın 1380'inci yıl dönümünde Büyükçekmece Cemevi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek matem lokmasını paylaştı.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı H. Remzi Gökbulak, belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte matem lokmasını da paylaştı.



“Acımız da sevincimiz de birdir”


Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve 72 ehlibeyti rahmetle anıyorum. Kerbela olayı, insanlık tarihinin en büyük ibret vesikalarından biri olarak sonsuza kadar unutulmayacaktır. Bizlerin acısı bir, sevinci birdir. Kerbela'ın 1380'inci yılında canlarla birlikte matem lokmamızı paylaştık. Mateminize ortak olduk. Kardeşlik, barış ve huzur içerisinde bir hayat sürdürelim. Kerbela acısını bugün yüreğimizde hissediyoruz” dedi.

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