Büyükçekmece'de kitap okuma seferberliği

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Büyükçekmece'de “Okuma Yılı” ilan edilmesi nedeniyle kitapseverler Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek hep birlikte kitap okudu. Etkinliğe katılan 7'den 70'e tüm vatandaşlar koltuklarına yerleşip diledikleri kitapları okuyarak başka dünyalara yolculuk yapmanın keyfini sürdü.

“Dilerim hiç kimse okumadan bir gün geçirmez”

Çalışmanın özellikle okumaya özendirmek ve teşvik etme konusunda önemli bir hizmet olduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Görenleri imrendiren bir tabloyla karşı karşıyayız. Büyükçekmece ailemin bilgili ve kültürlü olduğunu her zaman söylemişimdir. Düzenlediğimiz bu etkinliğe olan ilginin yoğunluğu bunun göstergesidir. Maalesef ki ülkemizde okuma oranı çok düşük. Büyükçekmece Belediyesi olarak bu konuya dikkat çekmek ve vatandaşlarımızı okumaya yönlendirmek istedik. Meclis kararı ile bu yılı Büyükçekmece'de Okuma Yılı ilan ettik. Dilerim hiç kimse okumadan bir gün geçirmez” ifadesini kullandı.