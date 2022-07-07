Büyükçekmece'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı

Büyükçekmece'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şeker ve tatlı üretimi ve satışı yapan işletmeler denetlendi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatlarıyla tüm ilçede tatlı üretimi yapan işletmelerin imalathaneleri kontrol edilerek vatandaşın sağlığını olumsuz etkileyecek ürünlerin satışına izin verilmedi.

İlçe genelinde Kurban Bayramı öncesinde Ruhsat ve Denetim ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de faaliyet gösteren tatlı üretimi ve satışı yapan işletmeleri ziyaret ederek vatandaşların sağlıklı, temiz ve güvenli gıdaya ulaşması için işletmelere hijyen ve genel temizlik kurallarına uyulması, mutfak düzeni ve gıda ürünlerinin sağlıklı pişirilmesi hususunda uyarılarda bulundu.