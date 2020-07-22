Büyükçekmece'de kurban kesim ve satış alanı bayrama hazır

Büyükçekmece'de 30 bin metrekare alan üzerine kurulan kurban satış ve kesim tesisi korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurarak hizmet veriyor.

Çakmaklı Mahallesi'ne kurulan modern kurban satış kesim ve tesisi tüm hijyen ve korona virüs tedbirlerini alarak Kurban Bayramı'nda vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kurban Bayramı yaklaşırken Büyükçekmece Belediyesi bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilgili tüm birimleriyle gerekli önlemleri alırken, modern donanımlara sahip kesim ve satış yerlerinde temizlik ve bakım çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Veteriner hekimler denetiminde kurbanlıkların sergilendiği Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı'nda 2 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan kesimhanesi mevcut. Ayrıca Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı'nda 200 araçlık otopark, tuvaletler, mescit, duş, kafeterya ve idari bina bulunuyor.

“Modern bir kurban kesim alanına sahibiz”

Kurban kesim ve satış tesisinde denetimlerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Veteriner hekimlerimiz tarafından hayvanlarımızın sağlık kontrolleri yapılmıştır. Kurban Bayramı boyunca Çakmaklı kurban kesim alanında hizmet vereceğiz. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerin bulunduğu modern bir kurban kesim alanına sahibiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını kestirebilir. Bu yıl korona virüs tedbirlerini de göz önünde bulundurarak tesisimizi düzenledik. Büyük Büyükçekmece ailemin kurban bayramını kutlar, esenlikler dilerim” dedi.