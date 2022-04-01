Büyükçekmece'de market ve fırınlara fiyat denetimi

Yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere idari ceza uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde fırın ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, marketlerdeki ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatları karşılaştırıldı. Fırınlarda yapılan denetimlerde ise, ekmek gramajları tartılarak üretim alanlarında temizlik ve hijyen kontrolü yapıldı. Fiyat etiketi bulundurmayan ve temizlik kurallarına uymayan iki fırın hakkında idari ceza uygulamak amacıyla tutanak tutuldu. İşletme sahipleri ise kurallar hakkında bilgilendirildi.