Büyükçekmece'de maske ve eldivenler bertaraf ediliyor

Salgınla birlikte kullanımı artan maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kamu binaları, banka şubeleri ve belediye hizmet binalarına tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi kapsamında korona virüs salgınıyla mücadelede maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının bertarafına yönelik uygulamayı titizlikle sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, maske ve eldiven atıkları için kamu kurum ve işletmelerin bina giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarına tıbbi atık kutuları yerleştirdi. Yerleştirilen kutulara atılan maske, eldiven, mendil ve benzeri kişisel hijyen malzeme atıkları belediye ekipleri tarafından günlük olarak tıbbi atık araçlarıyla toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bertaraf istasyonlarına gönderiliyor.

Sosyal medya üzerinden uyarı yapılıyor

Büyükçekmece Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşa uyarı yapılıyor. Yapılan uyarıda korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında maske, eldiven ve benzeri hijyenik malzeme atıklarının diğer evsel atıklardan ayrı olarak toplanması ve 72 saat bekletildikten sonra çöp konteynerlerine atılması konusunda çağrıda bulunuluyor.