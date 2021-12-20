İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükçekmece'de Mevlana anma etkinlikleri düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi, Mevlana Haftası kapsamında ‘’Şeb-i Arus Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi Anma Günü Fotoğraf Sergisi’’ ve söyleşisi gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesi, Mevlana Haftası kapsamında ‘'Şeb-i Arus Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi Anma Günü Fotoğraf Sergisi'' ve söyleşisi gerçekleştirdi.


Büyükçekmece Kültürpark'ta Kervansaray'da açılan Fotoğraf Sanatçısı Reha Bilir'in "Şeb-i Arus Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi Anma Günü Fotoğraf Sergisi'' gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.



"Aşk Olsun, Nefes, Sonsuzluk, Sır, Hiç" konulu söyleşi gerçekleşti


Reha Bilir'in Fotoğraf Sergisi'nin ardından semazen gösterisi gerçekleşti. Ressam Ekber Yeşilyurt'un moderatör, Reha Bilir'in konuşmacı olarak yer aldığı "Aşk Olsun, Nefes, Sonsuzluk, Sır, Hiç" konulu söyleşi gerçekleşti. Söyleşi bitiminde Büyükçekmece Belediye Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Reha Bilir'e plaket takdim ederek teşekkür etti. Etkinliklere katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Danışman Hasan Akkuş, Mevlana anma etkinliklerine emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.