Büyükçekmece'de minik öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Büyükçekmeceli minik öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku içinde kutladı.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi bünyesinde eğitimlerini sürdüren minikler, Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünü birbirinden anlamlı etkinlerle kutlarken, ortaya da renkli görüntüler çıktı. Ellerinde Türk bayrakları ve üzerlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları olan tişörtler giyen minikler söyledikleri marşlar ile de büyüklerini aratmadı. Büyükçekmece Belediyesi'nin Mimarsinan Zülfü Livaneli, Celaliye Halk Akademisi ve Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezi'nde bulunan çocuk kütüphanelerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gün boyu sürdü. Büyükçekmece Belediye Bandosu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında ilçe genelindeki mahalle meydanlarında marşlar çaldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği belediye bandosu kutlamalara büyük coşku kattı.