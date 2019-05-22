Büyükçekmece'de Mutfak Akademisi Workshop günleri başladı

Mutfak Akademisi eğitmenleri mutfakta sanat yapmak isteyen vatandaşlara, aşçılığın ve pastacılığın püf noktaları anlatıyor.

Büyükçekmece Belediyesi Mutfak Akademisi'nde vatandaşlar mutfakta şaheserler hazırlıyor. Mimaroba Halide Edip Adıvar Eğitim Merkezi'nde düzenlenen “ Mutfak Akademisi eğitmenleri geleceğin aşçılarını yetiştirmenin yanı sıra mutfakta sanat yapmak isteyen vatandaşlara aşçılığın ve pastacılığın püf noktaları anlatıyor.

“Workshop eğitimlerimiz ücretsizdir”

Özellikle gelecekte aşçı olmak isteyen vatandaşların bu tür eğitimlere mutlaka katılmaları gerektiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Aşçılık ve pastacılık mesleğini tanımak veya kendilerini bu alanda geliştirmek isteyen herkesi Mutfak Akademisi'ne bekliyoruz. Mutfağın inceliklerini ve püf noktalarını öğrenmek isteyenler için faydalı bir eğitim. Burada öğrenilen bilgiler gelecekte bu alanda meslek sahibi olmak isteyenler için büyük bir şans" dedi.

Etkinlik takvimi

Büyükçekmece Belediyesi Halide Edip Adıvar Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek pastacılık alanındaki Workshop (atölye) eğitimlerine katılmak isteyenler için etkinlik takvimi:

22 Mayıs Çarşamba (13.00) - Chocolatechip Cookie (Çikolata parçacıklı kurabiye) ve Crackle Cookie (Çatlak desenli kurabiye) yapımı

23 Mayıs Perşembe (13.00) - Cupcake (Ufak kek) ve Vanilyalı Creme Pattiserie (Vanilya kremalı pasta) yapımı

29 Mayıs Çarşamba (13.00) - Magnolia yapımı

30 Mayıs Perşembe 13.00) - Açma yapımı

31 Mayıs Cuma (13.00) - Şekerpare yapımı

Bilgi almak isteyenler 0212 863 76 54 numaralı telefonu arayabilir.