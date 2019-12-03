İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükçekmece'de “Mutluluğa Engel Olma” etkinlikleri düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında “Mutluluğa Engel Olma” sloganıyla farkındalık oluşturan etkinliklere ev sahipliği yaptı.


Büyükçekmece'de öğrenciler, Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü'nün izcileriyle birlikte kahvaltıda bir araya geldi. Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri ileri birlikte günlerini geçiren öğrenciler, kendilerine imkan oluşturan engelli arkadaşlarının her türlü engelin üstesinden gelebileceğine tanıklık ettiler. Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde buluşan engelli vatandaşlar ise Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Meclis Üyesi, Dezavantajlılar Komisyon Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ve Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, dezavantajlı vatandaşları yalnız bırakmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.