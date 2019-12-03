Büyükçekmece'de “Mutluluğa Engel Olma” etkinlikleri düzenlendi

Büyükçekmece'de öğrenciler, Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü'nün izcileriyle birlikte kahvaltıda bir araya geldi. Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri ileri birlikte günlerini geçiren öğrenciler, kendilerine imkan oluşturan engelli arkadaşlarının her türlü engelin üstesinden gelebileceğine tanıklık ettiler. Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde buluşan engelli vatandaşlar ise Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Meclis Üyesi, Dezavantajlılar Komisyon Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ve Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, dezavantajlı vatandaşları yalnız bırakmadı.