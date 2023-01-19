Büyükçekmece'de nefes kesen kovalamacada aranan 4 kişi yakalandı

Büyükçekmece'de sahte belge düzenleme ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından aranan 4 şahıs, jandarma ekipleri ile yaşadıkları kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Bindikleri aracın lastiklerine ateş edilerek durdurulmak istenen şahısların kaçmaya çalıştığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saat 19.15 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Soydan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte belge düzenleme ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan 2'si kadın 4 şahıs, Arnavutköy İlçe Jandarma ekipleri tarafından Büyükçekmece'de tespit edildi. Takip edildiklerini anlayan şahıslar, 34 EHJ 723 plakalı araçları ile kaçmaya çalıştı. Bir müddet süren kovalamacanın ardından ekiplerce lastiklerine ateş edilen otomobil, geri geri giderek uzaklaşmaya çalışsa da yol üzerindeki diğer araçlara çarptıktan sonra durdu. Aracın içinden çıkan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaşanan o kovalamaca anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın yaşandığı sokak polis ekipleri tarafından kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek çalışma yaptı.