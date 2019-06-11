Büyükçekmece'de okuma seferberliği huzur evlerine de taşındı

2019 yılını Büyükçekmece'de “Okuma Yılı” ilan eden ve tüm ilçede okuma seferberliği başlatan Büyükçekmece Belediyesi, huzurevinde yaşayan yaşlılara kitap okuyarak mutluluklarına ortak oldu.

2019 yılını Büyükçekmece'de “Okuma Yılı” ilan eden ve tüm ilçede okuma seferberliği başlatan Büyükçekmece Belediyesi huzurevinde yaşayan yaşlıları da unutmadı. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenleri, huzurevinde yaşayan yaşlılara kitap okuyarak mutluluklarına ortak oldu.

İlçede faaliyet gösteren Ay Huzurevi'ndeki yaşlılarla bir araya gelen belediye ekipleri tüm günlerini huzurevi sakinlerine ayırdı ve onlara kitap okudu.

“Okumak dünyanın en güzel eylemidir”

Kitapları dinlemekten keyif alan huzurevi sakinleri, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e duyarlılığından ötürü teşekkür etti.

“Okumak dünyanın en güzel eylemidir” diyen Başkan Dr. Hasan Akgün, “Büyüklerimize olan sevgi ve saygımız sonsuzdur. İlçemizin dört bir yanında kitap okuma etkinlikleri düzenliyoruz. Maalesef ki toplumumuzda okuma alışkanlığı az. Büyükçekmece bu konuda diğer ilçelere örnek olan bir ilçedir. Huzurevi sakinlerine kitap okuma etkinliği düzenleyerek onları da unutmadığımızı her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik” ifadesini kullandı.