Büyükçekmece'de okuma seferberliği kuaförlere de taşındı

Büyükçekmece Belediye Meclisi kararı doğrultusunda 2019 yılı “Okuma Yılı” ilan edilen Büyükçekmece'de ilçenin dört bir yanında okuma seferberliği başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü yazarların da katılımıyla Kültürpark amfi tiyatroda bir araya gelen binlerce Büyükçekmeceli aynı anda kitap okuyarak örnek bir etkinliğe imza attı. İlçedeki kültür merkezleri ve huzur evlerinde başlatılan okuma etkinliklerinden sonra şimdi de Büyükçekmece Belediyesi tarafından berberlere okuma köşeleri yapıldı.

Vatandaşların ilgisi yoğun oldu

Kıraathanelerde, kafelerde ve umuma açık yerlerde kitap okuma köşeleri kuran Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki erkek ve bayan kuaför salonlarına kurduğu okuma köşeleri vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

“Okumadan geçen bir gün boş geçmiş demektir”

Vatandaşların daha çok kitap okumaları ve özellikle gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için bu uygulamayı tüm ilçede yaygınlaştıracağını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu şekilde konuştu: “Ülkemizde maalesef kitap okuma oranı çok düşük. Eğitim ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi. Geçen sene yeni açılan kafelere kitap okuma köşeleri yapmadıkları müddetçe ruhsat vermedik. Toplumumuzun gelişmesini istiyor ve çocuklarımızın daha aydınlık nesil olarak büyümesini istiyorsak bu tür uygulamaları daha da yaygınlaştırmalıyız. Okumadan geçen bir gün boş geçmiş demektir. Belediye meclisi olarak 2019 yılını Okuma Yılı ilan ettik. Okuma yılı nedeniyle yaptığımız etkinliklerimize devam edeceğiz. Amacımız halkın tüm dikkatini okumaya çekmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak” dedi.