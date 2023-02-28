Büyükçekmece'de otomobilin içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki bir aracın içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, aracın Bursa'dan geldiği iddia edildi.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yol kenarında park halindeki 16 BT 773 plakalı otomobilin içinde vatandaşlar tarafından battaniyeye sarılı bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cadde ekipler tarafından şerit çekilerek kapatıldı. Aracın ceset ile birlikte Bursa'dan getirildiği iddia edilirken, caddede olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Araçtan çıkartılan ceset ise morga götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.