İhlas Haber Ajansı

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Büyükçekmece'de palet hırsızları 5 dakikada yakayı ele verdi

Büyükçekmece 2 ayrı iş yerinin önünden palet çalan 3 şüpheli, önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Şüpheliler olaydan 5 dakika sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay 20 Mart Pazar günü Kumburgaz'da yaşandı. 2 ayrı iş yerinin önünde bulunan paletlerin çalınması üzerine polis harekete geçti. Şüphelilerin kaçtığı araç tespit edildi. Şüpheliler olaydan 5 dakika sonra Fatih Mahallesi'nde yakalandı. 3 şüphelinin hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlike sokmaktan suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Çalınan paletler iş yeri sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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