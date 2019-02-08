Büyükçekmece'de parka çirkin saldırı

İstanbul'un en büyük mahalle parklarından olan Atatürk Parkı, dün gece bazı kişiler tarafından tahrip edildi.

Parkta yer alan çiçeklikler, heykeller ve kitaplıkları parçalayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Türkiye'nin en özel parklarından biri olarak kabul edilen Büyükçekmece Atatürk Parkı, dün gece bazı kişiler tarafından tahrip edildi. Parkta bulunan saksılar, heykel ve kütüphaneyi parçalayan kişilerin yakalanabilmesi için harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi, parka maddi zarar veren saldırganlar için suç duyurusunda bulunacak.

“Peşlerini bırakmayacağız”

Duruma sert tepki gösteren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Atatürk Parkı'na yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ancak bu saldırıyı yapanların peşini de bırakmayacağız, sonuna kadar takipçisi olacağız. Yasalar önünde gereken cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapılacak” dedi.