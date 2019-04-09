Büyükçekmece'de polis, seçmen adreslerini kontrol ediyor

Büyükçekmece'de sahte seçmen ve adres kaydırma iddiaları ile ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri seçim öncesi adres kaydı yaptıran kişilerin belirtilen adreste oturup oturmadığını kontrol ediyor.

İstanbul Büyükçekmece'ye sahte seçmen ve adres kaydırma iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Sabah saatlerinde Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptıran kişilerin ikametlerine gitti. Seçmenlerinin belirtilen adreste oturup oturmadığını kontrol edildi.

Emniyet yetkilileri, konuyla ilgili herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını belirtti.