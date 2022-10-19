Büyükçekmece'de polisi harekete geçiren ‘sinekli ev'

Büyükçekmece'de bir apartmanın giriş katındaki dairenin camlarında onlarca sineği gören vatandaşlar evde ceset olabileceği şüphesiyle polisi aradı. Olay yerine gelen polis yaptığı araştırmada evin günlerdir boş olduğunu ve sineklerin ise çöpten dolayı ortaya çıktığını tespit etti.

Olay, Ulus Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yaşandı. Bir apartmanın giriş katındaki dairesinde camda onlarca sineği gören ve kötü koku duyan vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Evde ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis harekete geçti. Evin sahibine çevredeki vatandaşların da yardımıyla ulaşan ekipler, evde yaşayan kişinin bir süredir evde olmadığını öğrendi. Ceset şüphesiyle endişelenen vatandaşlara odada bulunan çöplerden dolayı sineklerin biriktiği söylendi. Polis ekipleri ev sahibi ile görüşmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

“Sinekler camda birikiyordu”

Olay sırasında sokakta bulunan bir vatandaş, "Sinekler camda birikiyordu komşular şüphelendi acaba içeride bir ceset mi var diye. Polisler geldi baktılar incelediler bir şey çıkmadı. Evde birisi yaşıyormuş ama iki üç gündür evde yokmuş" dedi.

“İçeride bir şey yokmuş”

Sokak sakini bir diğer vatandaş ise, "Buradan geçen birisi sinekleri görmüş. Polis çağırdılar ama içeride bir şey yokmuş" diye konuştu.