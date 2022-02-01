İhlas Haber Ajansı

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Büyükçekmece'de polisten boş arazide helikopter destekli arama

Büyükçekmece’de akşam saatlerinde boş bir arazide helikopter destekli bir arama yapıldı.

Büyükçekmece'de akşam saatlerinde boş bir arazide helikopter destekli bir arama yapıldı. Aramanın detayları bilinmezken, polis ekipleri tarafından söz konusu boş arazide geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.


Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Şehit Celal Madendere Caddesi ve Yücedağı Caddesi kesişiminde bulunan boş bir arazide polis ekipleri helikopter destekli arama yaptı. Aramanın ilk anlarında iş makinelerinin ve ambulansın hazır bulunduğu öğrenildi. Aramanın detayları bilinmezken, arazinin çevresinde polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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