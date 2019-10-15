Büyükçekmece'de riskli bulunan 2 binanın yıkımı gerçekleştirildi

Çalışmalar hakkında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Biz depreme yüzde 90 hazır bir ilçeyiz. 2 sene içerisinde depreme yüzde yüz hazır duruma geleceğiz” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde hasarlı ve risk oluşturan yapıları, olası bir deprem riskini göz önüne alarak kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında belediye ekipleri tarafından vatandaş, belediye ve müteahhit işbirliği içerisinde bin 251 binadan 11'i mühürlendi, 1 tanesi tahliye edildi, 1 tanesi de yıkıldı. Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilen Büyükçekmece'de Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 25 daireden oluşan 2 bina, risk taşıdığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daire sahipleriyle birlikte çalışmaları takip eden Akgün, çalışmaların kısa süre sonra tamamlandıktan sonra Büyükçekmece'nin depreme yüzde yüz hazır hale geleceğini vurguladı.

“Bin 251 binadan 11 tanesi mühürlendi, 1 tanesi tahliye edildi, 1 tanesi de yıkıldı”

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın önünde açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Son depremden sonra Büyükçekmece Belediyesine bin 251 başvuru oldu. Bin 251 binayı da 24 saat esaslı yetişmiş uzman teknik elemanlarımızla beraber gezdik bir kısmına ben de katıldım. Vatandaşlar büyük depremden çok fazla etkilendikleri için ufak sıva çatlağından bile çok ürküyor. Bin 251 binadan 11 tanesi mühürlendi, 1 tanesi tahliye edildi, 1 tanesi de yıkıldı” dedi.

“2 sene içerisinde depreme yüzde yüz hazır duruma geleceğiz”

Başkan Akgün konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık 15 bin civarında daire yenilendi ve yenilenmeye devam ediyor. Bu binalar olası bir depremde hasar görebilecek binalardı ve bunların yıkımını öne aldık. Vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması için binaları yenilememiz lazım. Bundan önce yaptığımız çalışmalarla vatandaşı bu işe önce adapte ettik. Vatandaşı biraz heyecanlandırdık yani 1 kat fazla verdik. Vatandaşı yüreklendirdik. 4 katlı bina çok yüksekte değil ama depremde zarar göreceğini biliyoruz. Biz depreme yüzde 90 hazır bir ilçeyiz. 2 sene içerisinde depreme yüzde yüz hazır duruma geleceğiz. Yani Büyükçekmece'de 1999 yılından beri devam eden kentsel dönüşüm devam ediyor. 1999 yılından bu yana yıkılması gereken tehlike arz eden binaları mal sahipleri, müteahhit ve belediyeler arasında oluşturulan üçgenle yıkmaya devam diyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlamak konusunda kararlıyız. Çünkü önümüzde büyük bir deprem var. Akıl mantık bize bunu söylüyor.”

“Depremden sonra çatlakların oluşması ile halk tedirgin oldu”

Yıkımı gerçekleştirilen binada oturanlardan Mehmet Küçük, “Büyükçekmece halkı olarak sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Yıkılan binada 10 yıldır yöneticilik yapıyorum. Bütün kat malikleri ortaklaşa verdiğimiz karar ile binamız bugün yıkılıyor. Ben sayın başkanımıza kat malikleri adına teşekkür ediyorum. Depremden sonra çatlakların oluşması ile halk tedirgin oldu. Daha büyük bir deprem için Büyükçekmece'nin kentsel dönüşümü hızlandırması gerekiyor. Daire sakinlerinin hepsi kiralık dairelere taşındılar. Biz binamız için 5 müteahhit ile görüştük” ifadelerini kullandı.