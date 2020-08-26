Büyükçekmece'de riskli yapıların yıkımına devam ediliyor

Büyükçekmece Belediyesi kentsel dönüşüm kapsamında bir riskli yapının daha yıkımını gerçekleştirdi. Ulus Mahallesi'ndeki 5 bağımsız bölümden oluşan 5 katlı binanın yıkımını gerçekleştiren belediye ekipleri ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 20 bin bağımsız bölümün yıkılması sonucu ilçedeki riskli yapıların yüzde 70'i yenilendi. Muhtemel Marmara depremi uyarılarını dikkate alan Büyükçekmece Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.