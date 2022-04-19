Büyükçekmece'de sahilde yürüyen adama silahlı saldırı kamerada

Büyükçekmece'de sahilde yürüyüş yapan bir adam, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mimar Sinan Sahili'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilen bir adam sahilde yürüyüş yaptıktan sonra aracına doğru yanaştı. Bu sırada motosiklet üzerindeki 2 şahıs adama yaklaştı. Arkada oturan kişi, adamın bacaklarına doğru art arda ateş etti. Mermilerden ikisi adamın bacağına biri ise aracın kapısına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yere yığılan adama çevredeki vatandaşlar yardım etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olayı anlatan Levent Demir, "Dışarı çıktık bu arkadaş yatıyordu. Motosikletli 2 kişi de kaçıyordu o anda. Arkadaş can havliyle sahile doğru gitti tekrar sonra düştü. Biz ambulansa haber verdik" dedi.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, adamın sahilde dolaştıktan sonra aracına doğru yürümesi bu sırada motosiklet yanaşan şahıslardan arkada oturanın adama doğru silahla ateş ettiği görülüyor. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.