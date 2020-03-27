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Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu

Büyükçekmece’de bulunan sahte alkol imalathanesine düzenlenen operasyonda litrelerce saf ve satışa hazır alkol ile sahte tekel bandrolleri ele geçirildi.

Büyükçekmece'de bulunan sahte alkol imalathanesine düzenlenen operasyonda litrelerce saf ve satışa hazır alkol ile sahte tekel bandrolleri ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda korona virüs nedeniyle saf alkol içip hayatını kaybeden sayısının artması üzerine harekete geçti. Ekipleri Büyükçekmece'de 3 katlı bir villada sahte alkol imal edildiği bilgisine ulaştı. Villaya operasyon düzenleyen polis ekipleri yaptıkları çalışmada litrelerce saf ve satışa hazır alkol ele geçirdi. Operasyonda ayrıca sahte tekel bandrollerini de yakalandı. Ekiplerin operasyonlarına devam edeceği öğrenildi.

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