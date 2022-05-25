Büyükçekmece'de sanatseverler “Sanatta Değerlerimizle'' buluştu

Büyükçekmece'de Ustalara Saygı Gecesi çerçevesinde Önder Bali ile "Sanatta Değerlerimizle Sohbet" söyleşisine sanatseverler akın etti. Söyleşiye Türkiye'nin değerli sanatçıları Lale Belkıs, Akın Ok, Zihni Göktay ve Ömür Göksel konuk oldu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide Türkiye'nin değerli sanatçıları, Lüküs Hayat, Deniz ve Mehtap gibi eski şarkıları söyleyerek dans etti. Sanatçıların seyircilerle birlikte zaman zaman sohbet edip zaman zaman şarkılar söylediği gecede eğlenceli anlar yaşandı. Gecenin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından sanatçılar Lale Belkıs, Önder Bali, Akın Ok, Zihni Göktay ve Ömür Göksel'e plaket ve çiçek takdim edildi.