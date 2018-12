Büyükçekmece'de soğuk kış günleri sıcak bir çorba ile başlıyor

Belediye ekiplerinin her sabah 06.00-08.00 saatleri arasındaki sıcak çorba ikramına vatandaşların ilgisi de çok yoğun oluyor. Büyükçekmece Belediyesi, bu kış mevsiminde de sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşları ve öğrencileri unutmadı. Her sabah binlerce vatandaşın akın ettiği TÜYAP Metrobüs durağında vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak çorba, ekmek ve su ikramı yapılıyor. Kış mevsiminde sabahın çok erken saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, Büyükçekmece Belediyesinin her kış mevsiminde kendilerine sunduğu hizmetten son derece memnunlar.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, kış saati uygulaması nedeniyle vatandaşların çok erken saatlerde evlerinden çıkmak zorunda olduklarını belirterek, “Her kış mevsiminde olduğu gibi bu kışta vatandaşlarımızın en yoğun olduğu bölge olan TÜYAP Metrobüs durağında çorba ikramı uygulamamızı sürdürüyoruz. Sabah evinden çok erken saatlerde çıkmak zorunda kalan ve evinde kahvaltı yapmaya vakti olmayan vatandaşlarımız bu hizmetten oldukça memnunlar. Bizde vatandaşımıza böyle bir hizmet sunmaktan ötürü memnunuz” ifadelerini kullandı.