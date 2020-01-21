Büyükçekmece'de “Tarım Yılı” eğitim programı başlıyor

Tarım Yılı kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Büyükçekmece Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle kurulan “Tarım Akademisi” eğitim programlarına başlıyor. Geçimini tarımdan sağlamak isteyen Büyükçekmeceliler “Organik Tıbbi” ve “Üniversite Sertifikalı Aromatik Bitki” yetiştiriciliği konularında ücretsiz eğitim alabilecekler.

Dersler uygulamalı olacak

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Canan Sağlam ve Prof. Dr. Levent Arın tarafından vatandaşlara lavanta, adaçayı, kekik, biberiye, safran, çörekotu ve nane ekimleri dersleri uygulamalı olarak anlatılacak. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi ve Büyükçekmece Hizmet Binası'nda 5 hafta süren eğitimin sonunda vatandaşlar sertifika almaya hak kazanacak.