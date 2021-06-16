Büyükçekmece'de ‘'Tarımda Yeni Uygulamalar'' eğitimi tamamlandı

Büyükçekmece'de pandemi şartları nedeniyle online olarak gerçekleştirilen ‘'Tarımda Yeni Uygulamalar'' eğitim programı tamamlandı.

Büyükçekmece Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında pandemi şartlarında online olarak gerçekleştirilen Büyükçekmece Belediyesi Tarım Akademisi ‘'Tarımda Yeni Uygulamalar'' eğitim programı tamamlandı. 24 Mayıs'ta başlayan eğitim programı 3 hafta boyunca online olarak gerçekleştirildi. Eğitimlerde katılımcılara alternatif bitkiler, kooperatifçilik, tarla bitkileri, sulama yöntemleri, meyve hastalık ve zararları, toprak işleme ve tarımsal mekanizasyon konularında alanında uzman akademisyenler tarafından eğitimler verildi.

“Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz''

Tarım Akademisi ‘'Tarımda Yeni Uygulamalar'' eğitim programının tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün eğitime katılan akademisyen ve katılımcılara teşekkür etti. Başkan Akgün, ‘'Bölgemizde tarım çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bu konuda eğitimler alarak hem bizler hem de vatandaşlarımız bilinçleniyor. Tarım Akademisi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz "Tarımda Yeni Uygulamalar" Online Eğitimleri tamamlandı. Başta değerli akademisyenlerimiz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz‘' dedi.