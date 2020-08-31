Büyükçekmece'de temizlikte yeni dönem

Büyükçekmece Belediyesi ilçe genelinde atık toplama işini kendi bünyesinde yapmak adına araç filosuna 40 adet atık toplama aracı alarak yeni bir dönem başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen program, temizlik çalışanlarının süpürge ve kovalarıyla yaptığı gösteriyle başladı. Araçlarla birlikte daha önce temizlik hizmetleri için kiralama usulü çalışan belediye artık kendi filosunu kurarak ilçeye hizmet sunacak. İlçede yapılan tören ile araçları teslim alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, temizlik işlerinde yeni bir dönem başlattıklarına dikkat çekti.

“Artık Büyükçekmece Belediyesi kendi çöpünü kendi toplayacak”

Konuyla ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “Temizlik işlerini bu seneden itibaren tamamıyla kendi imkanlarımızla yapmaya başlıyoruz. Yani kısaca kendi işimizin patronu olduk diyebiliriz. Artık Büyükçekmece Belediyesi kendi çöpünü kendi toplayacak, temizlik işlerini tamamıyla birinci elden yapacak. Bunun içinde 40 araçlık temizlik filomuzu kurduk. Bu saatten sonra belediye kapısında müteahhit göremeyecekler. Yeni bir dönem başlatıyoruz. İlçemize neler katabiliriz bunun için çalışıyoruz. Temizlik işlerinde yeni bir kulvar açtık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.